Fransa Ligue 1 19. hafta maçında Rennes, sahasında Lorient ile karşı karşıya geldi. Rennes, Roazhon Park'ta oynanan maçı 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Lorient'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jean-Victor Makengo ve 77. dakikada Pablo Pagis kaydetti.
Rennes'te Fenerbahçe'den transfer edilen Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 3 maç sonra kaybeden Rennes, 31 puanda kaldı. Lorient, 25 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Rennes, Monaco deplasmanına gidecek. Lorient, sahasında Nantes'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Lorient'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jean-Victor Makengo ve 77. dakikada Pablo Pagis kaydetti.
Rennes'te Fenerbahçe'den transfer edilen Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 3 maç sonra kaybeden Rennes, 31 puanda kaldı. Lorient, 25 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Rennes, Monaco deplasmanına gidecek. Lorient, sahasında Nantes'ı ağırlayacak.