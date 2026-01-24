Galatasaray, kalesini yine kapatamadı!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.



Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.



Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 12 gol izni veren Galatasaray, son 5 deplasman maçında kalesini kapatamadı.



