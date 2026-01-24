24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
3-1
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-2
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
2-2

Galatasaray, kalesini yine kapatamadı!

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın 10'unda gol yerken, son 5 deplasman karşılaşmasında da kalesini gole kapatamadı.

calendar 24 Ocak 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 12 gol izni veren Galatasaray, son 5 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
