Julian Alvarez için Barcelona açıklaması

Atletico Madrid forması giyen ve adı özellikle Barcelona ile anılan Julian Alvarez için transfer açıklaması geldi.



Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Hidalgo, Alvarez için Barcelona ile görüştüğü şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Hidalgo, "Barcelona haberleri doğru değil. Deco veya Barcelona'dan birisiyle görüşmedim. Julian ile ilgilenan herhangi bir kulüp, Atletico Madrid ile iletişime geçmelidir. Atletico Madrid'in sözleşmeli futbolcusu ve bu sözleşmeye bağlıyız." ifadelerini kullandı.



Atletico Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Alvarez, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.



