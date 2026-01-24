24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-080'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-039'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-077'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-021'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-138'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-139'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-148'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-051'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-047'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-050'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-048'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Julian Alvarez için Barcelona açıklaması

Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli yıldız için Barcelona ile görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Julian Alvarez için Barcelona açıklaması
Atletico Madrid forması giyen ve adı özellikle Barcelona ile anılan Julian Alvarez için transfer açıklaması geldi.

Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Hidalgo, Alvarez için Barcelona ile görüştüğü şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hidalgo, "Barcelona haberleri doğru değil. Deco veya Barcelona'dan birisiyle görüşmedim. Julian ile ilgilenan herhangi bir kulüp, Atletico Madrid ile iletişime geçmelidir. Atletico Madrid'in sözleşmeli futbolcusu ve bu sözleşmeye bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Alvarez, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
