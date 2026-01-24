Hulk için transfer yanıtı: 'Görüşme yapmadık'

Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı golcü Hulk için transfer açıklaması geldi.



Brezilyalı futbolcunun menajeri Patricia Mendes, 39 yaşındaki futbolcu için Kazakistan ekibi Aktöbe ile görüştükleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Patricia Mendes, "Aktöbe ile herhangi bir görüşme yapmadık ve yapmıyoruz. Hulk, Atletico Mineiro'nun oyuncusu ve 2026 sonuna kadar kulüple sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.



2021 yılından bu yana Atletico Mineiro forması giyen Hulk, Brezilya temsilcisinde geçen sezon 61 maçta 21 gol attı ve 8 asist yaptı.



