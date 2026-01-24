24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-080'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-039'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-077'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-021'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-138'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-139'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-148'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-051'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-047'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-050'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-048'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Hulk için transfer yanıtı: "Görüşme yapmadık"

Hulk'un menajeri Patricia Mendes, Brezilyalı futbolcu için çıkan Aktöbe haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Kazakistan ekibi ile görüşmediklerini söyledi.

calendar 24 Ocak 2026 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Hulk için transfer yanıtı: 'Görüşme yapmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı golcü Hulk için transfer açıklaması geldi.

Brezilyalı futbolcunun menajeri Patricia Mendes, 39 yaşındaki futbolcu için Kazakistan ekibi Aktöbe ile görüştükleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Patricia Mendes, "Aktöbe ile herhangi bir görüşme yapmadık ve yapmıyoruz. Hulk, Atletico Mineiro'nun oyuncusu ve 2026 sonuna kadar kulüple sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

2021 yılından bu yana Atletico Mineiro forması giyen Hulk, Brezilya temsilcisinde geçen sezon 61 maçta 21 gol attı ve 8 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.