Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş GAİN, Mersin Spor'u konuk etti.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar, 84-59'luk skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN galibiyet sayısını 14'e yükseltti. Mersin Spor ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Beşiktaş GAİN, Mersin Spor'u farklı geçti!
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Spor karşısında 84-59 galip geldi.
