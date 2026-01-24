24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-122'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-165'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-019'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-159'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

24 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Noa Lang transferi ve transferler için konuşan sarı-kırmızılı teknik direktör, "Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli oyuncu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak." dedi.

Okan Buruk, "Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'e dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Rakibimizin yeni bir hocası var. Cesurlar. Maça iyi konsantre olmamız gerek. Önde tehlikeli oyuncuları var. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç final, bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.


Okan Buruk, "Şampiyonlar Lig'inde devam etme şansımızın %99'lara gelmesi önemliydi. Bundan sonra daha geniş bir kadroyla gem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda yarışacak bir kadro bizi daha mutlu edecek tabii ki." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 41 13 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 15 35 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.