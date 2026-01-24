Beşiktaş'tan Djibril Sow'a teklif hazırlığı

Beşiktaş, Sevilla forması giyen orta saha oyuncusu Djibril Sow'u gündemine aldı.
Marca'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
6-8 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, Sow için 6-8 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve bu teklif düşüncüsünü oyuncunun temsilcisine de ilettiği belirtildi.
OYUNCU SATIŞI GEREKİYOR
Öte yandan Sevilla'nın, yeni transferler için oyuncu satması gerektiği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Sow'un, Sevilla ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
