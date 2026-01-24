24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0DA
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-290'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-166'
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
2-170'
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-268'
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!

Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

24 Ocak 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 21:40
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntıladı. Bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı ve takımda 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.


Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada gündem yarattı.

Trabzonspor forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

"TÜRKİYE'YE SATIŞ YOK!" İDDİASI

Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, Oulai için Türkiye içerisinden gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

İngiltere'den iki farklı kulüpten gelen ilgiler resmiyete dönüşürse yeniden bir değerlendirme yapılacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
