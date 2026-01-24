24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-078'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-037'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-075'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-019'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-036'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-137'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-146'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-049'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-045'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-047'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-046'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Emre Mor için sözleşme fesih yalanlaması!

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiğine dair haberleri yalanladı.

calendar 24 Ocak 2026 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir açıklama geldi.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı.

Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
