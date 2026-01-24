Emre Mor için sözleşme fesih yalanlaması!

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir açıklama geldi.
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı.
Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
