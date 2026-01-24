24 Ocak
Volkan Kazak: "Farklı bir sonuç alabilirdik"

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 beralere kalan Kocaelispor'un teknik sorumlusu Volkan Kazak, "Son paslarda biraz etkili olabilseydik farklı bir sonuç alabilirdik." dedi.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın cezası nedeniyle Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta takımın başında yer alan Kazak, ligin önemli ekiplerinden biri ile mücadele ettiklerini söyledi.

Oyuncuların maçın başından sonuna kadar oyun planına sadık kaldıklarını belirten Kazak, "Maçın başında oyuncularımıza oyun disiplinine sağdık kalmalarını söylemiştik. Bunu da yaptılar. Aynı zamanda ilerleyen bölümlerinde özellikle ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar var. Belki final paslarında becerikli olabilseydik maçı lehimize çevirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Aynı zamanda Avrupa'da da bizi temsil ediyorlar. Son paslarda biraz etkili olsaydık, sonuç alabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyonlarımız vardı." ifadelerini kullandı.



Ligde artık tüm rakiplerin çok zorlu olduğunu anlatan Kazak, "Ciddi bir fikstürümüz var. Ligdeki bütün rakipler artık çok zor. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen haftaki maçta daha çok pozisyona giren bizdik. Maçın hakkı 2-1 değildi. Bugün de final paslarında etkili olabilseydik, burada farklı şeyler konuşacaktık. Bazen istediğinizi yapamıyorsunuz. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan değerlidir." şeklinde konuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.