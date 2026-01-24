Milwaukee Bucks'a kötü haber: Giannis Antetokounmpo

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
NBA'den yapılan açıklamada, "Antetokounmpo'nun baldırından tekrar sakatlanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun bugün MR çektirmesi bekleniyor ve muhtemelen 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.
Antetokounmpo, bu sezonun başlarında benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maç kaçırdıktan sonra sağ baldırından tekrar sakatladı.
Bucks'ın yıldız oyuncusu, dün Denver Nuggets'a karşı 102-100'lük mağlubiyetle sonuçlanan maçın ilk yarısında sağ baldırı sargılı oynadıktan sonra bitime 34 saniye kala oyundan çıkmıştı.