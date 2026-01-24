Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.
BayArena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 32 yaptı. Werder Bremen, 18 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Hoffenheim'i konuk edecek.
BayArena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 32 yaptı. Werder Bremen, 18 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Hoffenheim'i konuk edecek.