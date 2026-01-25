24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
3-1
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-2
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
2-2

Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!

Fransa Ligi'nde Marsilya, Lens'i ağırladığı maçı üç golle kazandı. Lens liderlik koltuğunu PSG'ye kaptırdı.

25 Ocak 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligi'nde 19. hafta maçında Marsilya ile Lens karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Marsilya oldu.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Amine Gouiri, 13. dakikada Ethan Nwaneri ve 75. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

Lens'n tek golü 85. dakikada Rayan Fofana'dan geldi.


Feyenord'dan Marsilya'ya transfer olan Quinten Timber maça ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 38'e yüseltti. Haftayı kayıpla geçen Lens, 43 puanda kaldı ve liderliği PSG'ye kaptırdı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Marsilya, Paris FC'ye konuk olacak. Lens, Le Havre'yi ağırlayacak.

1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
