24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-120'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-163'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-017'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-157'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Ernest Muçi'den Fatih Tekke için açıklama!

Ernest Muçi, Fatih Tekke'nin desteğinin kendisine büyük güven verdiğini vurgulayarak, Trabzonspor'un kendisine sunduğu fırsata sahada en iyi şekilde karşılık vermek için çalıştığını söyledi.

calendar 24 Ocak 2026 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi'den Fatih Tekke için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, kendisine sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Muçi, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, 7 yaşlarında mahalledeki arkadaşlarıyla yerel takımda başladığı futbol hayatının yıllar geçtikçe yaşamındaki en önemli şey olduğunu ve ailesinin de kendisine destek verdiğini anlattı.

"FATİH HOCAMIZIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUM"



Kendisine inanan ve yanında duran birinin olmasının güç verdiğini vurgulayan Muçi, "Fatih hocamızın desteğini net bir şekilde hissediyorum ve bu bana büyük bir güven veriyor. Bana destek oldukları, güvendikleri, beni tercih ettikleri ve arkamda durdukları için hem hocamıza hem de kulübümüze teşekkür ediyorum. Bu güven sahaya da doğrudan yansıyor." ifadelerini kullandı.

"HER TEKNİK ADAM OYUNCULARINA BU ÖZGÜRLÜĞÜ TANIMAZ"

Fatih Tekke ile farklı pozisyonda oynasalar da benzer özelliklere sahip olduklarına işaret eden Muçi, "Her teknik adam oyuncularına bu özgürlüğü tanımaz. Ama hocamız özellikle hücum oyuncularına yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanı açıyor. Bu da oyuncuyu hem psikolojik hem futbol anlamında çok daha iyi hissetmesini sağlıyor. Sahada daha cesur ve daha üretken oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"BURADA OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Muçi, Trabzonspor'un çok büyük ve tarihinin başarılarıyla dolu bir kulüp olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için önemli bir fırsat ve ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Size sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermek, en iyi hizmeti vermek zorundasınız ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Farklı pozisyonlarda oynayarak takıma farklı şekillerde katkı veren bir oyuncu olduğunu anlatan Muçi, sahada çift santrfora yakın bir pozisyonda oynarken kendisini rahat hissettiğini ama esnek ve değişebilir özelliğe sahip olmasıyla da joker gibi değerlendirilmeyi avantaj olarak gördüğünü kaydetti.

"TARAFTAR FUTBOLU TUTKUYLA YAŞIYOR"

Bordo-mavili taraftarın futbolu çok etkilediğini, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve sahiplendiğini dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

"Güçlü taraftarı olan takımlar için bu büyük bir avantaj. Trabzon'da insanlar takımı çok seviyor, sahipleniyor. İnanılmaz bir tutkuyla yaşıyorlar futbolu. Biz profesyonellerin bahanesi yok, kötü sonuç alsak bile bir sonraki maçta mücadele etmek zorundayız. Taraftarın tepkisi sevgiden geliyor. Ama biz sahaya çıktığımızda her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeliyiz."

Orta saha oyuncusu, her zaman çok çalışmaya, hayatta iyi bir insan olmaya odaklandığını belirterek, "Her şeyi kontrol edemezsiniz. Bazı şeyler sizin dışınızda gelişir." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 41 13 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 15 35 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.