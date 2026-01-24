Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Vanspor, Iğdır FK'yi konuk etti.



Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Vanspor'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Hasan Bilal, 61. dakikada Ensar Çavuşoğlu ve 66. dakikada Ivan Cedric kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Vanspor puanını 31'e yükseltti. Iğdır FK ise 33 puanda kaldı.



Ligin 23. haftasında Vanspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Iğdır FK ise Manisa FK'yi konuk edecek.



