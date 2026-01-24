24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-125'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-168'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-022'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-162'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 yendi. Hoffenheim'da Ozan Kabak gol attı, Frankfurt'ta Can Uzun asist yaptı.

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Hoffenheim, Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golde asisti yapan isim milli futbolcu Can Uzun oldu. Frankfurt, Kalimuendo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt'in golüyle deplasmanda 1-1'i buldu. Hoffenheim, 60. dakikada Ozan Kabak'ın golüyle Frankfurt deplasmanında 2-1 öne geçti. Hoffenheim, 65. dakikada Ayrele Amenda'nın kendi kalesine attığı golle maçı 3-1'lik skorla kazandı.


Eintracht Frankfurt'ta maça 11'de başlayan ve ilk golün asistini yapan Can Uzun, 61 dakika sahada kaldı. Hoffenheim'da ağları havalandıran Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim, 36 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  STSL
  1.Lig
  İng
  Alm
  İsp
  İta
  ŞL
  AL
  KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 41 13 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 15 35 9
