Tayfur Bingöl, Fenerbahçe maçında yok!

Tayfur Bingöl, Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçın 64. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta forma giyemeyecek.
Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tayfur Bingöl, cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak.
