24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-031'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-036'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-279'

Aleksandar Stanojevic'ten transfer açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 24 Ocak 2026 23:25
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Aleksandar Stanojevic'ten transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Stanojevic, "Bence ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum fakat işin sonunda Galatasaray'ın kalitesi farkı yarattı. Hedeflerimiz için savaşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. İleride sonuçların geleceğine inanıyorum." dedi.

Stanojevic, "İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda odağımızı kaybettik ve sonuç istemediğimiz gibi oldu. Çözüm için çalışıyoruz. Transferler de gelecek. Sezon uzun ve beklemedeyiz." sözlerini sarf etti.


BASIN TOPLANTISI

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında iyi performans sergilediklerini dile getiren Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdik. Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız. Gelecek maçları düşünüyoruz. Bundan sonra daha fazla seviyemizde takımlara karşı oynayacağız. Gelecekteki sonuçlar için umutluyum." diye konuştu.

Santrfor eksikliği çektiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda kesinlikle bir golcü eksikliği var. David Datro Fofana, sözleşmesindeki bir opsiyondan dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konuda hiçbir şey yapamadı. Bir forvet arayışı içindeyiz. Ancak bunu yaparken acele etmiyoruz. Transfer dönemi uzun ve yanlış karar vermek istemiyoruz. Eğer elimde bir santrfor veya başka oyuncular olsa işim çok daha kolaylaşırdı." dedi.

Aleksandar Stanojevic, santrfor haricinde de oyuncu alacaklarına değinerek, "Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de transfer hakkında bir planı var. Yakında umarım yeni oyuncular aramıza katılacak. Ancak ikinci yarıdaki konsatrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Bu konuyu transferlerle açıklayamayız. Burada tamamen bizim hatamız var. Her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik böyle olmayacaktı. O yüzden bahane aramıyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.