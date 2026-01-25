24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
3-1
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-2
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
2-2

Real Madrid'i Kylian Mbappe sırtladı

Real Madrid, Villarreal deplasmanında 2-0 kazandı. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe attı.

25 Ocak 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, zorlu Villarreal deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, La Ceramica'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada ve 90+4. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe attı. Mbappe, uzatma dakikalarındaki penaltıyı panenka ile attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.


Bu sonucun ardından Real Madrid, 51 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. (Barcelona: 20 maç, 49 puan) La Liga'da zirve mücadelesi veren Villarreal ise Real Madrid karşısındaki yenilginin ardından 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Villarreal, Osasuna deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.