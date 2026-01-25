İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, zorlu Villarreal deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, La Ceramica'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada ve 90+4. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe attı. Mbappe, uzatma dakikalarındaki penaltıyı panenka ile attı.Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.Bu sonucun ardından Real Madrid, 51 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. (Barcelona: 20 maç, 49 puan) La Liga'da zirve mücadelesi veren Villarreal ise Real Madrid karşısındaki yenilginin ardından 41 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Villarreal, Osasuna deplasmanına gidecek.