Turgay Demir: "Beşiktaş, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazandı"

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Turgay Demir: 'Beşiktaş, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazandı'
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05 Mayıs 2025 09:57

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Turgay Demir'in o yazısı;

"BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY..."

"Son iki sezonda bunca teknik adam ve futbolcu değişimine rağmen Beşiktaş'ta değişmeyen bir şey var!... Kartal, kendisinin oyun kurması gereken maçlarda genellikle puan kaybederken, oyun kuran rakiplere karşı ise büyük üstünlük sağladı. Lyon, Bilbao, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları bu tezin en net kanıtlarıdır."

"ŞEREFİYLE OYNAYIP HAKKIYLA KAZANDI"

"Beşiktaş birçok derbide yaptığı gibi rakibini bozarak oynadı… İki hafta evvel Galatasaray'ı evinde yenip şampiyonluk ateşini harlandıran Kartal, bu kez de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip zirveyi yeniden şekillendirdi vesselam. Velhasıl kelam; her daim olduğu gibi Şeref'i ile oynayıp, Hakkı'yla kazandı Kartal." 

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