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Eren Elmalı'dan Galatasaray'a iyi haber

Sivasspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Eren Elmalı'nın test sonuçları temiz çıktı.

calendar 07 Mayıs 2025 09:20 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eren Elmalı'dan Galatasaray'a iyi haber
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Sivasspor'U farklı yenen Galatasaray'da tek moral bozan durum, Eren Elmalı'nın sakatlanıp oyundan çıkması oldu.

Ancak oyuncunun sağlığında sorun olmadığı, cumartesi günü Trabzon deplasmanında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

24 yaşındaki oyuncu, ara transferde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Eski takımına karşı cumartesi akşamı ilk kez sahada olacak.

SOL BEKE İSTİKRAR GETİRDİ

Eren, Galatasaray formasıyla 12 maçta henüz skora katkı sunmasa da sol bek bölgesine getirdiği uzun süredir aranılan istikrar ve savunma performansıyla sarı kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların takdirini topladı. 

 
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