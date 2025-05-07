Haber Tarihi: 07 Mayıs 2025 11:58 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 11:58

Pakistan Müslüman Mı? Pakistan Dini Yapısı Nedir?

Pakistan, kuruluşundan itibaren İslam dini üzerine temellenmiş bir ülkedir. Resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti olan bu ülke, dünya üzerindeki en büyük Müslüman nüfusuna sahip ikinci ülkedir. Peki, Pakistan Müslüman mı? Pakistan dini yapısı nedir?

Pakistan Müslüman Mı? Pakistan Dini Yapısı Nedir?
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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Çıkan bu gerilim ve savaşın ardından Güney Asya'nın iki dev ülkesi Hindistan ve Pakistan, dini inançları ve demografik yapılarıyla küresel ölçekte dikkat çekiyor. Hindistan'da Hinduizm baskın din olsa da Müslümanlar önemli bir azınlığı oluşturuyor. Pakistan ise Müslüman çoğunluklu bir ülke olarak İslam Cumhuriyeti statüsünde. Peki, Hindistan ve Pakistan'ın dini inançları ne? Hindistan ve Pakistan Müslüman nüfus oranları ne kadar?

Pakistan Müslüman Mı? 

Pakistan, 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak Müslüman çoğunluğa sahip bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Ülkenin ideolojik temeli İslam'dır ve anayasasında İslam, resmi din olarak belirtilmiştir. Bu nedenle Pakistan, "İslam'ın kalesi" olarak da anılmaktadır.

Pakistan Nüfusunun Büyük Çoğunluğu Müslüman

2025 yılı itibarıyla Pakistan nüfusunun yaklaşık %96 ila %97'si Müslümandır. Bu oran, ülkeyi dünyanın en yüksek Müslüman nüfus oranına sahip ülkelerinden biri yapmaktadır. Nüfusun geri kalan küçük bir bölümünü ise Hindu, Hristiyan, Sih ve diğer dini azınlıklar oluşturmaktadır.

Pakistan'daki Mezhepsel Dağılım: Sünnilik ve Şiilik

Pakistan'daki Müslümanların büyük çoğunluğu Sünni mezhebine mensuptur. Çeşitli kaynaklara göre, Sünnilerin oranı %80 ila %90 arasında değişmektedir. Sünniler arasında ise Hanefi mezhebi yaygındır ve Berelvi ve Deobandi gelenekleri önemli yer tutar.

Pakistan, İran'dan sonra dünyadaki en büyük Şii nüfusuna sahip ikinci ülkedir. Şiilerin toplam Müslüman nüfusu içindeki oranının ise %10 ila %15 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede İsmaili Şiiler de bulunmaktadır.
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