Haber Tarihi: 01 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 13:25

Eşref Rüya 5. Bölüm Neden YouTube'da Yok?

Son dönemin popüler yapımlarından biri olan Eşref Rüya dizisinin hayranları, yeni bölümleri merakla bekliyor. Özellikle Eşref Rüya 5. bölüm neden YouTube'da yok sorusunun cevabı

Eşref Rüya 5. Bölüm Neden YouTube'da Yok?
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Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yeni bölümleri için yapımcı firmadan bir açıklama geldi. İlk 4 bölümünde izlenme rekorları kıran dizisinin son bölümlerinin bundan böyle Youtube'da yayınlanmayacağı kaydedildi.

Yeni sezonda en popüler diziler arasında yer almayı başaran Eşref Rüya, geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı son bölümüyle birlikte 55 milyon rakamının üzerine kadar çımayı başardı.

EŞREF RÜYA YOUTUBE'DA NEDEN YOK?
Kanal D'nin popüler dizilerinden Eşref Rüya yapımcılarından gelen bir son dakika haberi izleyenleri üzdü. 5. bölümden itibaren Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinin Youtube'da değil sadece Kanal D'nin resmi sitesi üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in oynadığı popüler dizi şimdi de 6. bölümü ile merakla bekleniyor.
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