Haber Tarihi: 06 Mayıs 2025 18:51 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 18:51

GTA 6 Karakterleri İsimleri: Hangi Karakterler Olacak?

Yıllardır büyük bir merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) nihayet duyuruldu ve ilk fragmanıyla oyun dünyasını kasıp kavurdu! Fragmanla birlikte oyunun geçeceği Vice City atmosferine geri döneceğimiz kesinleşirken, en çok merak edilen konulardan biri de GTA 6 karakterleri isimleri oldu. İşte GTA 6 karakterleri isimleri...

GTA 6 Karakterleri İsimleri: Hangi Karakterler Olacak?
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Tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6'da yer alacak karakterler belli oldu. İşte Jason'ından Lucia'sına, oyun boyunca karşılaşacağınız GTA 6 karakterleri...

Rockstar Games merakla beklenen GTA 6 ikinci fragmanını yayımladı ve aylar hatta yıllar süren spekülasyonlar ve sızıntılar nihayet yerini gerçeklere bıraktı. Şirket yeni fragmanla birlikte GTA 6 karakterleri ve oyunun geçeceği yerleri açıkladı.

Biz de bu içeriğimizde oyunda yanlarından bir an olsun ayrılmayacağımız, başımız sıkışınca ilk ona koşacağımız ve tam durulduk derken başımızı tekrar derde sokacak o karakterleri sizler için listeliyoruz.

GTA 6 Karakterleri

Jason Duval
Lucia Caminos
Cal Hampton
Boobie Ike
Dre'Quan Priest
Real Dimez
Raul Bautista
Brian Heder


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