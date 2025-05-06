GTA 6 Karakterleri İsimleri: Hangi Karakterler Olacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6'da yer alacak karakterler belli oldu. İşte Jason'ından Lucia'sına, oyun boyunca karşılaşacağınız GTA 6 karakterleri...



Rockstar Games merakla beklenen GTA 6 ikinci fragmanını yayımladı ve aylar hatta yıllar süren spekülasyonlar ve sızıntılar nihayet yerini gerçeklere bıraktı. Şirket yeni fragmanla birlikte GTA 6 karakterleri ve oyunun geçeceği yerleri açıkladı.



Biz de bu içeriğimizde oyunda yanlarından bir an olsun ayrılmayacağımız, başımız sıkışınca ilk ona koşacağımız ve tam durulduk derken başımızı tekrar derde sokacak o karakterleri sizler için listeliyoruz.



GTA 6 Karakterleri



Jason Duval

Lucia Caminos

Cal Hampton

Boobie Ike

Dre'Quan Priest

Real Dimez

Raul Bautista

Brian Heder







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