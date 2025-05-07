Fenerbahçe ile Osayi-Samuel arasında sözeşme belirsizliği devam ediyor.
Avrupa Ligi basın toplantısında "Ali Koç ile görüşeceğim" diyen Osayi, kulüple anlaşmaya varamadı.
GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
HT Spor'un haberine göre, İngiltere ve Fenerbahçe'den istediği teklifleri alamayan Osayi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
2.7 milyon euro yıllık maaş talep eden Osayi için Galatasaray, net bir dille Nijeryalı oyuncuyla ilgilenmediklerini belirti.
PERFORMANSI
Bu sezon 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı verdi.
Avrupa Ligi basın toplantısında "Ali Koç ile görüşeceğim" diyen Osayi, kulüple anlaşmaya varamadı.
GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
HT Spor'un haberine göre, İngiltere ve Fenerbahçe'den istediği teklifleri alamayan Osayi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
2.7 milyon euro yıllık maaş talep eden Osayi için Galatasaray, net bir dille Nijeryalı oyuncuyla ilgilenmediklerini belirti.
PERFORMANSI
Bu sezon 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı verdi.