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Galatasaray'dan Osayi-Samuel cevabı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü.

calendar 07 Mayıs 2025 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 11:56
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osayi-Samuel cevabı!
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Fenerbahçe ile Osayi-Samuel arasında sözeşme belirsizliği devam ediyor. 

Avrupa Ligi basın toplantısında "Ali Koç ile görüşeceğim" diyen Osayi, kulüple anlaşmaya varamadı. 

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

HT Spor'un haberine göre, İngiltere ve Fenerbahçe'den istediği teklifleri alamayan Osayi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 

2.7 milyon euro yıllık maaş talep eden Osayi için Galatasaray, net bir dille Nijeryalı oyuncuyla ilgilenmediklerini belirti.

PERFORMANSI

Bu sezon 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı verdi.

 
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