Pakistan Hindistan neden savaşıyor? Keşmir sorunu nedir?

Pakistan ve Hindistan arasındaki savaşların ve gerginliğin en temelinde, bağımsızlıklarından bu yana (1947) çözülemeyen Keşmir sorunu yatmaktadır. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Keşmir bölgesi, İngiliz sömürgeciliğinin sona ermesiyle birlikte Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan bir miras haline gelmiştir. Pakistan, Keşmir halkının çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle bölgenin kendisine ait olması gerektiğini savunurken, Hindistan ise bölgeyi kendi toprağı olarak görmektedir. Bu anlaşmazlık, iki ülke arasında daha önce de üç büyük savaşa ve sayısız sınır çatışmasına neden olmuştur. 2025'teki savaşın da ana tetikleyicisi yine Keşmir meselesi olarak öne çıkmaktadır.

Son tırmanışın önemli nedenlerinden biri olarak, 22 Nisan 2025 tarihinde Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı gösterilmektedir. Hindistan, bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş ve misilleme amacıyla 6 Mayıs gecesi Pakistan topraklarına füze saldırıları düzenlediğini açıklamıştır. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla başlattığı bu harekatta terör hedeflerinin vurulduğunu iddia etmektedir.

Pakistan ise Hindistan'ın bu saldırılarını egemenlik ihlali olarak görmüş ve misillemede bulunacağını duyurmuştur. Pakistan ordusu, Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamış ve bu durumu "savaş sebebi" olarak nitelendirmiştir. Bu karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar, iki ülke arasındaki gerilimi kontrolden çıkararak topyekun bir savaşın fitilini ateşlemiştir.

Uzmanlar, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin ve potansiyel savaş nedenlerinden birinin de su kaynakları üzerindeki anlaşmazlıklar olduğunu belirtmektedir. Hindistan'dan doğup Pakistan'a akan nehirler, her iki ülke için de hayati öneme sahiptir. Özellikle "İndus Suları Anlaşması" zaman zaman ihlal iddialarıyla gündeme gelmekte ve bu durum iki ülke arasındaki güvensizliği artırmaktadır. Pakistan Savunma Bakanı'nın "Su bizim kırmızı çizgimizdir" açıklaması da bu konunun ne kadar hassas olduğunu göstermektedir.

Pakistan ve Hindistan arasındaki bu yeni savaş, sadece iki ülkeyi değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güç dengelerini de etkileme potansiyeline sahiptir. Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması, uluslararası toplumu bu çatışmanın tırmanmaması konusunda endişelendirmektedir. Çin'in Pakistan ile olan yakın ilişkileri ve Hindistan'ın ABD ile yakınlaşma çabaları gibi faktörler de bu krizin boyutlarını karmaşıklaştırmaktadır.