Haber Tarihi: 07 Mayıs 2025 19:28 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 19:28

Tesla Model Y SR Fiyat Listesi 2025: Elektrikli SUV Rüzgarı

Elektrikli otomobil pazarının öncülerinden Tesla'nın popüler SUV modeli Model Y'nin 2025 yılı Türkiye fiyat listesi merakla bekleniyor! Çevre dostu, teknolojik ve yüksek performanslı yapısıyla dikkat çeken Tesla Model Y, Türkiye'de de elektrikli araç tutkunlarının gözdesi haline geldi. Peki, 2025 Tesla Model Y fiyat listesi nasıl şekillendi? Farklı versiyonların fiyatları ne kadar? İşte 2025 Tesla Model Y fiyatları

Tesla Model Y SR Fiyat Listesi 2025: Elektrikli SUV Rüzgarı
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki müşterilerine yönelik araç satın alma deneyimini kökten değiştirecek bir karar aldı. Şirket, teslimat süreçlerindeki potansiyel aksaklıkları minimize etmek ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla "hazır envanter bazlı satış" modeline geçiş yaptığını duyurdu.

Tesla Türkiye'den envanter listeleme tarihleri paylaşıldı

Kaçıranlar için Tesla, Model Y ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR'ı, Türkiye'de satışa sundu. Stoklar ise dakikalar içinde tükendi ve birçok kullanıcı siparişler tekrar başlayacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Tesla Türkiye, envanter listeleme tarihlerini paylaştı: 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs 18:00 TSİ.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Tesla'nızı 45 günlük yasal süre içerisinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi yeniden yapılandırdık. Artık hazır envanter üzerinden satış yapıyoruz. Bu sayede hem Berlin Gigafactory üretim kapasitesini verimli kullanabiliyor hem de Türkiye'ye sevkiyat sürecini daha sorunsuz yönetebiliyoruz" ifadeleri yer aldı.  

Tesla, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak teslimat sürecinin her adımını optimize etmeye odaklandığını belirtirken, liman, gümrük ve teslimat süreçlerinin artık daha hızlı ilerleyeceğini vurguladı. Şirket, bu yeni yapı sayesinde hem süreçlerin şeffaflaştığını hem de teslimatların güvenilirliğinin arttığını savunuyor.

Envanter tarihleri

7 Mayıs saat 18:00
9 Mayıs saat 18:00
14 Mayıs saat 18:00  
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