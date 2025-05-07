Tesla Model Y SR Fiyat Listesi 2025: Elektrikli SUV Rüzgarı

Kaçıranlar için Tesla, Model Y ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR'ı, Türkiye'de satışa sundu. Stoklar ise dakikalar içinde tükendi ve birçok kullanıcı siparişler tekrar başlayacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Tesla Türkiye, envanter listeleme tarihlerini paylaştı: 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs 18:00 TSİ.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Tesla'nızı 45 günlük yasal süre içerisinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi yeniden yapılandırdık. Artık hazır envanter üzerinden satış yapıyoruz. Bu sayede hem Berlin Gigafactory üretim kapasitesini verimli kullanabiliyor hem de Türkiye'ye sevkiyat sürecini daha sorunsuz yönetebiliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tesla, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak teslimat sürecinin her adımını optimize etmeye odaklandığını belirtirken, liman, gümrük ve teslimat süreçlerinin artık daha hızlı ilerleyeceğini vurguladı. Şirket, bu yeni yapı sayesinde hem süreçlerin şeffaflaştığını hem de teslimatların güvenilirliğinin arttığını savunuyor.

7 Mayıs saat 18:00

9 Mayıs saat 18:00

14 Mayıs saat 18:00