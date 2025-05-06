Inter - Barcelona Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Barcelona Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?





KİM NE DEDİ?



Simone Inzaghi, Inter: "Bu maçın önemini biliyoruz. Ön tarafta ilk elden gördüğümüz gibi çok güçlü bir takıma karşı harika bir oyun sergilememiz gerekecek. Dikkatli ve aklı başında bir Inter'e ihtiyacımız olacak. Takım kendine inanıyor, bunu istiyor ve bu maçı heyecanla bekliyor."



Alessandro Bastoni, Inter: "Barcelona'nın birçok videosunu izledik ama onlara karşı oynamak bambaşka bir şey. Paslarımızda birkaç hata yaptık ve bu da gol fırsatlarına yol açtı. Kendimizi çok geliştirebiliriz, ilk maçtan dersler çıkaracağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya potansiyel olarak iki maç uzaktayız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."



Hansi Flick, Barcelona: "Sezona başladığımızda kimsenin neler başarabileceğimize dair bir fikri yoktu. Bu sezon şimdiden iki kupa kazandık. Tüm oyuncular maçlar geçtikçe kendilerini geliştirdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz ve futbolun tadını çıkarmalı ve herkese ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz."



Dani Olmo, Barcelona: "Soyunma odası bir parti gibi. Genç oyuncular baskıyı üzerlerinden atıyor ve biz veteranlar da yön veriyoruz. Harika insanlardan oluşan bir takımımız var ve hepimiz kazanmak istiyoruz. Doğrudan rakiplerimize karşı oynadığımız ve kazandığımız maçlarda, bu takımın liyakati ve sıkı çalışması sayesinde oldu."

Inter - Barcelona maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövani maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövani maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram: Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres: Lautaro Martinez (şüpheli), Benjamin Pavard (şüpheli): Lewandowski (şüpheli), Balde, Bernal, Casado, Kounde, TorreBarcelona'da Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir maç oynandı ve ev sahibi ekip 2-0 ve 3-2 geriye düştükten sonra beraberlik için mücadele etti. Bunun büyük bir kısmı, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin en genç golcüsü olan Lamine Yamal'ın ilham verici performansı sayesinde gerçekleşti.17 yaşındaki oyuncudan önce, Marcus Thuram 30 saniye ile bir Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki en hızlı golü atmıştı. Denzel Dumfries duran toplardan iki kez vurdu; ilki Inter'in farkını ikiye çıkardı, ikincisi ise Yamal ve Ferran Torres'in röveşatalarının ardından farkı yeniden ikiye çıkardı ve Raphinha'nın sert şutu üst direği aşıp Inter kalecisi Yann Sommer'in sırtına çarparak Salı günü Milano'da oynanacak karşılaşma öncesinde skoru eşitledi.Frenkie de Jong'un da belirttiği gibi Barça, karar maçı öncesinde duran toplardaki eksikliklerini gidermeye odaklanacak. Bu arada Inter, Yamal'ı daha iyi kontrol altına almak için planlar yapıyor, ancak Simone Inzaghi bu görevin ne kadar zor olduğunu kabul eden ilk isim oldu ve Inter teknik direktörü genç kanat oyuncusunu "50 yılda bir ortaya çıkan türden bir yetenek" olarak tanımladı.Inzaghi'nin adamlarının birçoğu gözlerini Şampiyonlar Ligi finali kefaretine dikmiş durumda. 2023'te Manchester City'ye kaybettikleri maçın kadrosunda dokuz oyuncu yer alırken, Barça 2015'teki zaferinden bu yana ilk kez finale çıkmayı hedefliyor.* Barcelona, deplasmanda oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi yarı final maçını kaybetti. Barça, yarı finalde oynadığı son 13 deplasman maçında yalnızca 2 kez kazandı, 11 kez mağlup oldu.