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Beşiktaş'tan orta sahaya genç takviye hamlesi: Mahmudu Bajo

Beşiktaş, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmudu Bajo'yu yakın takibe aldı. Futbol A.Ş. yetkilisi Eduard Graf'ın kulüp yetkilileriyle ilk teması kurduğu öğrenildi

calendar 07 Mayıs 2025 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya genç takviye hamlesi: Mahmudu Bajo
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Yeni sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattı için takibini genişletiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlıların scout ekibi, Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo'yu izlemeye aldı.

GRAF'TAN İLK TEMAS

Haberde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş futbolcu izleme departmanında görevli Eduard Graf, Slovakya temsilcisi Dunajska Streda'nın yetkilileriyle görüşerek Bajo hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun gelişimini sezon sonuna kadar takip etmeyi planlıyor.

3 MİLYON € + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Öte yandan Dunajska Streda'nın genç futbolcu için beklentisinin 3 milyon euro + sonraki satıştan pay olduğu öğrenildi. 

PERFORMANSI

20 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada Dunajska Streda formasını giydi. Slovakya ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo, 1 milyon euro piyasa değerine sahip.  

 
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