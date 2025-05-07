Yeni sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattı için takibini genişletiyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlıların scout ekibi, Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo'yu izlemeye aldı.
GRAF'TAN İLK TEMAS
Haberde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş futbolcu izleme departmanında görevli Eduard Graf, Slovakya temsilcisi Dunajska Streda'nın yetkilileriyle görüşerek Bajo hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun gelişimini sezon sonuna kadar takip etmeyi planlıyor.
3 MİLYON € + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Öte yandan Dunajska Streda'nın genç futbolcu için beklentisinin 3 milyon euro + sonraki satıştan pay olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
20 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada Dunajska Streda formasını giydi. Slovakya ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo, 1 milyon euro piyasa değerine sahip.
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlıların scout ekibi, Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo'yu izlemeye aldı.
GRAF'TAN İLK TEMAS
Haberde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş futbolcu izleme departmanında görevli Eduard Graf, Slovakya temsilcisi Dunajska Streda'nın yetkilileriyle görüşerek Bajo hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun gelişimini sezon sonuna kadar takip etmeyi planlıyor.
3 MİLYON € + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Öte yandan Dunajska Streda'nın genç futbolcu için beklentisinin 3 milyon euro + sonraki satıştan pay olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
20 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada Dunajska Streda formasını giydi. Slovakya ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo, 1 milyon euro piyasa değerine sahip.