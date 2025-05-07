Haber Tarihi: 07 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 15:57

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? | 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları sonuçları 2025

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Açıklanan takvime göre, başvuru sonuçları bugün içerisinde erişime açılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? | 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları sonuçları 2025
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında toplam 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. İlk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 21 Nisan'da başlamış ve 5 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2025 sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerine nereden bakılır?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuruya göre, 21 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs saat 16.00'da sona eren başvuruların ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs'ta MEB'in resmi internet sitesinden açıklanacak.

2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceği için adaylardan ayrıca bir merkez tercihi alınmayacak; adayların sınava gireceği merkez ve tarih, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak olup, sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor.
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