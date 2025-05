PSG - Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Arsenal maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

PSG - Arsenal maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Paris Saint-Germain ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi olmak için Parc des Princes'te sahaya çıkacak. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final PSG - Arsenal maçı canlı yayın bilgisi... Karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek.TSİ 22.00'de başlayacak rövanş mücadelesi TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; JoAo Neves, Vitinha, FabiAn Ruiz; Doue, Dembele, KvaratskheliaArsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ödegaard, Partey; Rice; Saka, Trossard, MartinelliParis: Lee (şüpheli), KimpembeArsenal: Calafiori (şüpheli), Jorginho (şüpheli), Timber (şüpheli), Gabriel, Jesus, Havertz, TomiyasuOusmane Dembele'nin Londra'da ilk dakikalarda attığı gol, 2025'in başından bu yana oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçında attığı sekizinci gol, Paris'in ikinci maça 1-0'lık avantajla çıkmasını sağladı. Ancak forvet oyuncusu sakatlığı nedeniyle rövanşı kaçırabilir ve teknik direktör Luis Enrique, Fransa şampiyonunun Parc des Princes'te hala zorlu bir görevle karşı karşıya olduğu konusunda ısrarcı.İspanyol teknik adam "Tek hedefimiz ikinci ayağı da evimizde kazanmak. Arsenal karşısında gardımızı düşüremeyiz ve rehavete kapılamayız. Bu takım bir saniyede tarihi baştan yazabilir ve biz de en başa döneriz. Kaybedecek bir şeyleri olmadığı için henüz hiçbir şey çantada keklik değil." dedi.Gianluigi Donnarumma, Paris'in önceki turlarda Liverpool ve ardından Aston Villa'yı elediği maçlarda kritik kurtarışlar yapmıştı. Kuzey Londra'da da hayati müdahalelerde bulundu ve Fransa'nın başkentinde de parmak uçlarında olması gerekecek. "Kalecilerin işi bu, değil mi? Takımı kurtarmak," dedi Luis Enrique, "Bunun için her gün çalışıyorlar. Yarı finalde her oyuncunun yüksek seviyede performans göstermesi gerekir."Paris, ilk maçı deplasmanda kazandığı 19 UEFA müsabakasının 18'ini kazandı; bunun tek istisnası 2018/19 16 turunda Manchester United'a karşı deplasman golleriyle kaybettikleri beraberlikti (2-0 deplasman, 1-3 ev).Bu Mikel Arteta'nın Arsenal'i için küçük bir umut ışığı ve kaleci David Raya, takımı ilk ayağı kaybetse bile ikinci ayağı kazanmak için ne gerektiğini gösterdiklerini savundu. Raya, "25. dakikadan itibaren her takıma karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Bu sezon deplasmanda kazanabileceğimizi gösterdik, bu yüzden kazanmak için sahada olacağız"." dedi.* Arsenal, Avrupa kupalarında evinde yenildikten sonra deplasmanda turu hiç çeviremedi ve beş maçta da yenildi.Luis Enrique, Paris: "Böylesi maçlarda acı çekmemiz kaçınılmaz. Rövanş maçını kazanmak ve fikirlerimize sadık kalmak için ilk ayaktaki performansımıza mümkün olduğunca yaklaşmamız gerekiyor. Mikel Arteta'yı oyuncuyken tanıyacak kadar şanslıydım. Çok gençti ve onu güçlü bir kişilik olarak hatırlıyorum. Harika bir oyuncuydu, harika bir antrenör oldu. Ona en iyisini diliyorum ama bu maç için değil."Achraf Hakimi, Paris: "Bence takım kendine güveniyor, maçı dört gözle bekliyoruz ve finale yükselme arzumuzu göstermek istiyoruz. Atmosfer inanılmaz olacak. Taraftarlara çok net bir mesaj vermek istiyoruz: Onlar için her şeyimizi vereceğiz ve onları gururlandıracağız. Kulüp için taşıdığı önem nedeniyle [Paris için oynadığım] en heyecan verici maçlardan biri. Finalden bir adım uzaktayız. Bence geçen sene yarı final oynamış olmanın verdiği bir sakinlik var. Bunun bize yardımcı olacağını düşünüyorum."Mikel Arteta, Arsenal: "Eğer Şampiyonlar Ligi finalinde olmak istiyorsanız, özel bir şeyler yapmak zorundasınız. Paris'te özel bir şeyler yapmamız gerekecek. Tarih yazmak için buradayız; konuşmamızı sahada yapalım. Kupa kazanmak doğru anda, doğru yerde olmakla ilgilidir."Declan Rice, Arsenal: "Burada bir şeyler yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Bence tam bir inanca sahip olmanız gerekiyor, biz de takım olarak buna kesinlikle sahibiz. Eğer kendimizin en iyi versiyonu olursak bunu başarabiliriz."