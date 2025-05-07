Pakistan Askeri Gücü 2025: Pakistan Kaçıncı Sırada?

2025 yılı itibarıyla Pakistan askeri gücü, stratejik konumu ve sahip olduğu nükleer caydırıcılık yeteneğiyle bölgesinde önemli bir güç olarak kabul ediliyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra nükleer silah kapasitesine de sahip. Ülkenin savunma bütçesi, ekonomik koşullara rağmen bölgesel güvenlik kaygıları nedeniyle önemini koruyor.

ABD merkezli Global Firepower'ın 2025 yılı için yayınladığı dünya askeri güç sıralamasına göre Pakistan, 145 ülke arasında 12. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, ülkelerin sahip olduğu askeri personel sayısı, hava, kara ve deniz araçlarının miktarı ve modernliği, savunma bütçesi, lojistik kapasite ve coğrafi konum gibi birçok faktör dikkate alınarak oluşturuluyor. Pakistan, bu değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ilk on beş ordusu arasındaki yerini koruyor.

Pakistan askeri gücü, personel sayısı bakımından da dikkat çekici bir büyüklüğe sahip. 2025 verilerine göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 660.000 aktif personel görev yapıyor. Ayrıca 550.000 yedek askeri personeli de bulunuyor. Bu rakamlarla Pakistan, aktif asker sayısı bakımından dünya genelinde ilk on ülke arasında yer alıyor. Bu önemli personel gücü, Pakistan'ın konvansiyonel savaş yeteneklerine önemli bir katkı sağlıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1.400 hava aracı ile bölgesel hava gücünde önemli bir yere sahip. Bu filoda 328 savaş uçağı, çeşitli nakliye uçakları, helikopterler ve eğitim uçakları bulunuyor. Pakistan, özellikle Çin ile ortak üretim olan JF-17 Thunder savaş uçaklarıyla hava gücünü modernize etmeye devam ediyor. Ayrıca F-16 uçakları da önemli bir yere sahip.

Pakistan Kara Kuvvetleri, geniş bir zırhlı araç envanterine sahip. Yaklaşık 2.500 ana muharebe tankı ve çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve diğer kara savaş araçları bulunuyor. Pakistan, yerli savunma sanayisini geliştirerek kara kuvvetlerinin modernizasyonuna önem veriyor. Al-Khalid tankları, Pakistan'ın önemli kara gücü unsurlarından birini oluşturuyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, stratejik öneme sahip bir denizaltı filosuna sahip. Çeşitli destroyer, fırkateyn, korvet ve 8 denizaltıdan oluşan bir filosu bulunuyor. Özellikle Agosta 90B sınıfı denizaltılar, Pakistan deniz gücünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Pakistan, nükleer silahlara sahip bir ülke olarak bölgesel caydırıcılık politikasını benimsiyor. Tahminlere göre Pakistan'ın yaklaşık 170 nükleer başlığı bulunuyor. Bu kapasite, Pakistan'ın bölgesel güvenlik politikalarında ve Hindistan ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynuyor. Pakistan'ın nükleer doktrini "Tam Spektrumlu Caydırıcılık" olarak bilinmektedir.