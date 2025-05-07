Ümit Karan'dan 'tutuklandı' haberlerine videolu yalanlama

Eski futbolcu Ümit Karan, tutuklandığı haberini instagram hesabında yayınladığı video ile yalanladı.



Ümit Karan, "2015 yılındaki bir dosyam vardı. Bugün avukatlarımla beraber adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim." dedi.







1 ADIM GERİDEN;

"ÜMİT KARAN TUTUKLANDI" HABERİ



Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile 1 yıl 8 ay hapis cezasını çekmek üzere tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı.



"BEN KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.



Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür"



Mahkemede Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.



"SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM"



Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" dedi. Karan, duruşmada beraatini talep etti.



İ.A'NIN AVUKATI: "MÜVEKKİLİM CİDDİ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"



İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" demişti.



CEZA ONANDI



Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.



