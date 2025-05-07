Haber Tarihi: 07 Mayıs 2025 17:38 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 17:38

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? 7 Mayıs 2025

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST 100) bugün, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü sert bir düşüş yaşadı. Öğleden sonraki işlemlerde kayıplarını artıran BIST 100 endeksi, günü %0,73'lük bir düşüşle 9.068,26 puandan tamamladı. Yatırımcılar panikle satış yaparken, "Borsa neden düşüyor?", "Borsa bugün neden düştü?" gibi soruların cevapları merak konusu oldu.

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? 7 Mayıs 2025
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST 100) endeksi, 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününü yatırımcılar için olumsuz bir havada tamamladı. Güne hafif alıcılı başlasa da öğleden sonra satış baskısının artmasıyla endeks, sert bir düşüş yaşadı. Gün içinde en yüksek 9.133,08 puanı gören BIST 100, kapanışta 9.068,26 puana gerileyerek 66,43 puanlık bir kayıp yaşadı. Bu düşüşün ardında yatan çeşitli faktörler etkili oldu.

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? 

Bugün açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasalarla birlikte BIST 100 üzerinde de baskı oluşturdu. Yatırımcılar, FED'in faiz politikasına dair belirsizlikler ve olası şahin açıklamalar öncesinde temkinli davranmayı tercih etti. Özellikle FED'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığına dair endişeler, risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı. Karar öncesinde "bekle ve gör" stratejisi benimseyen yatırımcıların etkisiyle BIST 100'de düşüş gözlemlendi.

Küresel Piyaslardaki Negatif Hava

Sadece içsel faktörler değil, küresel piyasalardaki genel negatif hava da BIST 100 üzerindeki satış baskısını tetikledi. Avrupa borsalarındaki düşüşler ve ABD vadelilerindeki negatif seyir, Türk yatırımcıları da olumsuz etkiledi. Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve büyüme beklentilerindeki belirsizlikler, uluslararası yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oldu ve bu durum BIST 100'e de yansıdı.

Yurt İçi Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler

Yurt içindeki ekonomik gelişmeler ve beklentiler de BIST 100 üzerindeki düşüşte etkili oldu. Enflasyonla mücadeledeki zorluklar, kur hareketliliği ve ekonomik büyüme beklentilerindeki belirsizlikler, yatırımcıların risk alma iştahını olumsuz etkiledi. Özellikle açıklanan bazı makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması, borsadaki satış baskısını artırdı.

Teknik Analiz ve Satış Sinyalleri

Teknik analistler, BIST 100 endeksindeki düşüşün teknik göstergelerle de desteklendiğini belirtiyor. Bazı önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması ve satış sinyallerinin güçlenmesi, yatırımcıların pozisyonlarını azaltmasına neden oldu. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar arasındaki kar realizasyonları da düşüşü hızlandıran faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.


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