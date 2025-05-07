Hindistan Askeri Gücü 2025: Hindistan Kaçıncı Sırada?

Hindistan ve Pakistan, Güney Asya'da uzun süredir devam eden tarihi ve jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, günümüzde askeri kapasitelerini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve bölgesel üstünlük hedefleriyle, her iki taraf da savunma stratejilerini sıkı şekilde yürütüyor. İşte Hindistan ile Pakistan'ın askeri gücü hakkındaki bilgiler.

2025 yılı itibarıyla Hindistan askeri gücü, hem aktif personel sayısı hem de sahip olduğu modern silah sistemleriyle dünyanın en büyük ve en güçlü ordularından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra stratejik nükleer caydırıcılık yeteneklerine de sahip. Ülkenin savunma bütçesi de her geçen yıl artış göstererek Hindistan'ı küresel askeri güç dengesinde önemli bir aktör haline getiriyor.

ABD merkezli Global Firepower'ın 2025 yılı için yayınladığı dünya askeri güç sıralamasına göre Hindistan, 145 ülke arasında 4. sırada yer alıyor. Bu sıralama, ülkelerin sahip olduğu askeri personel sayısı, hava, kara ve deniz araçlarının miktarı ve modernliği, savunma bütçesi, lojistik kapasite ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktör dikkate alınarak oluşturuluyor. Hindistan, bu kapsamlı değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ilk beş ordusu arasındaki yerini koruyor.

Hindistan askeri gücü, personel sayısı bakımından dünya genelinde oldukça dikkat çekici bir konuma sahip. 2025 verilerine göre Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1.455.550 aktif personel görev yapıyor. Ayrıca 1.155.000 yedek askeri personeli de bulunuyor. Bu rakamlarla Hindistan, aktif asker sayısı bakımından dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu devasa personel gücü, Hindistan'ın konvansiyonel savaş yeteneklerine önemli bir katkı sağlıyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2.229 hava aracı ile dünyanın en büyük dördüncü hava gücü konumunda bulunuyor. Bu filoda 513 savaş uçağı, çok sayıda nakliye uçağı, helikopter ve eğitim uçağı yer alıyor. Hindistan, son yıllarda Rusya ve Fransa gibi ülkelerden modern savaş uçakları tedarik ederek hava gücünü önemli ölçüde modernize etti. Özellikle Rafale savaş uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırıyor.

Hindistan Kara Kuvvetleri, personel sayısı bakımından dünyanın en büyük kara ordularından biri olma özelliğini taşıyor. Envanterinde yaklaşık 4.700 ana muharebe tankı ve çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve diğer kara savaş araçları bulunuyor. Hindistan, kara kuvvetlerini modernize etmek için yerli üretim projelerine de büyük önem veriyor.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, iki uçak gemisi (INS Vikramaditya ve INS Vikrant), çok sayıda destroyer, fırkateyn, korvet ve denizaltıdan oluşan güçlü bir filoya sahip. Hindistan, Hint Okyanusu'nda bölgesel bir güç dengesi oluşturma hedefi doğrultusunda deniz kuvvetlerini sürekli olarak geliştiriyor. Nükleer denizaltılardan balistik füze atma yeteneği de Hindistan'ın stratejik caydırıcılığını artırıyor.

Hindistan, nükleer silahlara sahip bir ülke olarak stratejik caydırıcılık politikasını benimsiyor. Tahminlere göre Hindistan'ın yaklaşık 170 nükleer başlığı bulunuyor. Bu kapasite, Hindistan'ın bölgesel güvenlik politikalarında önemli bir rol oynuyor.