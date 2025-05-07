Ali Koç, Jose Mourinho'ya gelen teklifi açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"MOURINHO'NUN KREDİSİ DAHA YÜKSEK"
Ali Koç, taraftarın Jose Mourinho'ya olan güvenine dikkat çekerek, "Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra kendisiyle görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ancak program çakıştığı için buluşamadık" ifadelerini kullandı.
"DEVAM ETMESİNİ DAHA DOĞRU BULUYORUM"
Koç, Mourinho ile olan iletişimlerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar. İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum ama başka isimler yazılıyor. Fenerbahçe'nin menfaati için Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum" dedi.
36 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ"
Ali Koç, devre arasında Jose Mourinho'ya yüksek bedelli bir teklif geldiğini de açıkladı ve "Jose Mourinho'ya devre arasında 36 milyon Euro'luk teklif geldi." ifadelerini kullandı.
"AYRILIK OLURSA ŞARTLAR BELLİ OLDU"
Olası bir ayrılık senaryosuna da değinen Koç, "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesi henüz gelmedi, tanışamadık. Biz hâlâ beraberiz. Ondan farklı bir şey gelirse oturur bakarız" dedi.
"MOURIHNHO, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK"
Koç, teknik direktörlerine olan inancını da şu sözlerle dile getirdi:
"Mourinho'nun başardıklarını kimse inkâr edemez. Avrupa şampiyonluğu da var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır."
"ELEŞTİRİLERE AÇIK, ÖZÜR DİLEYEN BİRİ"
Başkan Koç, Mourinho'nun yapıcı eleştirilere açık bir isim olduğunu belirtirken, "Birkaç konuda Mourinho'yu ikaz ettim. Sonrasında benim dediğim gibi oldu ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile de 3'lü savunma konusunu konuşmuştuk. 'Asla oynatmam' dedi ama sonra oynattı" ifadelerini kullandı.
"DERBİDEN SONRA KONUŞMADIK"
Ali Koç, Mourinho'nun Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalara da değinerek, "Maçtan sonra demeçleri hakkında konuşmadık, sadece maçla ilgili konuştuk. Sezon içinde çok yıprandı. Onun geldiği seviyeden buradaki ortamı görünce 'Biz nereye geldik?' dedi. Yabancı VAR gelene kadar rakibimiz birçok maçı 1-0 kazandı. Yabancı VAR'dan sonra da hatalar oldu ama denge sağlandı. Maç sonu söyledikleri doğru olmayabilir ama genel resimde haklı" şeklinde konuştu.
"MOURINHO'NUN KREDİSİ DAHA YÜKSEK"
Ali Koç, taraftarın Jose Mourinho'ya olan güvenine dikkat çekerek, "Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra kendisiyle görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ancak program çakıştığı için buluşamadık" ifadelerini kullandı.
"DEVAM ETMESİNİ DAHA DOĞRU BULUYORUM"
Koç, Mourinho ile olan iletişimlerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar. İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum ama başka isimler yazılıyor. Fenerbahçe'nin menfaati için Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum" dedi.
36 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ"
Ali Koç, devre arasında Jose Mourinho'ya yüksek bedelli bir teklif geldiğini de açıkladı ve "Jose Mourinho'ya devre arasında 36 milyon Euro'luk teklif geldi." ifadelerini kullandı.
"AYRILIK OLURSA ŞARTLAR BELLİ OLDU"
Olası bir ayrılık senaryosuna da değinen Koç, "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesi henüz gelmedi, tanışamadık. Biz hâlâ beraberiz. Ondan farklı bir şey gelirse oturur bakarız" dedi.
"MOURIHNHO, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK"
Koç, teknik direktörlerine olan inancını da şu sözlerle dile getirdi:
"Mourinho'nun başardıklarını kimse inkâr edemez. Avrupa şampiyonluğu da var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır."
"ELEŞTİRİLERE AÇIK, ÖZÜR DİLEYEN BİRİ"
Başkan Koç, Mourinho'nun yapıcı eleştirilere açık bir isim olduğunu belirtirken, "Birkaç konuda Mourinho'yu ikaz ettim. Sonrasında benim dediğim gibi oldu ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile de 3'lü savunma konusunu konuşmuştuk. 'Asla oynatmam' dedi ama sonra oynattı" ifadelerini kullandı.
"DERBİDEN SONRA KONUŞMADIK"
Ali Koç, Mourinho'nun Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalara da değinerek, "Maçtan sonra demeçleri hakkında konuşmadık, sadece maçla ilgili konuştuk. Sezon içinde çok yıprandı. Onun geldiği seviyeden buradaki ortamı görünce 'Biz nereye geldik?' dedi. Yabancı VAR gelene kadar rakibimiz birçok maçı 1-0 kazandı. Yabancı VAR'dan sonra da hatalar oldu ama denge sağlandı. Maç sonu söyledikleri doğru olmayabilir ama genel resimde haklı" şeklinde konuştu.