Hindistan Müslüman Mı? Hindistan Dini Yapısı Nedir?

Hindistan anayasası, ülkeyi laik bir cumhuriyet olarak tanımlar. Bu, devletin herhangi bir dini resmi olarak tanımadığı ve tüm dinlere eşit mesafede olduğu anlamına gelir. Ancak, Hindistan toprakları tarih boyunca birçok farklı inancın doğuşuna ve yayılmasına tanık olmuştur ve bu çeşitlilik günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

2025 yılı itibarıyla Hindistan nüfusunun yaklaşık %80'i Hinduizm dinine mensuptur. Bu oran, Hinduizm'i Hindistan'daki en baskın inanç yapmaktadır. Hinduizm, farklı mezhep ve felsefi akımları bünyesinde barındıran köklü bir dindir ve Hindistan kültürünün önemli bir parçasıdır.

Her ne kadar Hindistan'da Hinduizm çoğunluk dini olsa da, ülke aynı zamanda dünyanın en büyük Müslüman azınlığına ev sahipliği yapmaktadır. 2025 verilerine göre, Hindistan nüfusunun yaklaşık %14 ila %15'i Müslüman'dır. Bu oran, sayısal olarak 200 milyondan fazla insana denk gelmektedir ve Hindistan'ı Endonezya ve Pakistan'dan sonra dünyadaki en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip üçüncü ülke yapmaktadır. Hindistan'daki Müslümanlar ülkenin çeşitli bölgelerine yayılmış durumdadırlar ve farklı kültürel ve dilsel gruplara aittirler.

Hindistan'ın dini yapısı sadece Hinduizm ve İslam'dan ibaret değildir. Ülkede önemli sayıda başka dini azınlık da yaşamaktadır:

Hristiyanlık: Hindistan nüfusunun yaklaşık %2 ila %3'ü Hristiyanlık dinine mensuptur. Özellikle ülkenin güney ve kuzeydoğu bölgelerinde Hristiyan topluluklar yoğunlaşmıştır.



Sihizm: Sihizm, Hindistan'ın Pencap bölgesinde doğmuş tek tanrılı bir dindir ve nüfusun yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır.



Budizm: Budizm de Hindistan'da doğmuş önemli bir dindir, ancak günümüzde nüfusun yaklaşık %1'inden daha az bir kısmı Budist'tir.



Jainizm: Jainizm, şiddetsizlik ve tüm canlılara saygıyı temel alan antik bir Hint dinidir ve nüfusun küçük bir bölümünü (%0,5'ten az) oluşturur.

Diğer İnançlar: Bunların yanı sıra Hindistan'da Zerdüştlük, Yahudilik ve çeşitli yerel inançlara mensup küçük topluluklar da bulunmaktadır.