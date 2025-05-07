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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tazminat davası!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını ve yarın konu ile ilgili bildiri yayınlayacağını duyurdu.

calendar 07 Mayıs 2025 22:23
Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tazminat davası!
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a yaptığı açıklamalar sebebiyle dava açacağını duyurdu.

"BİR TANE YALANIMI BULAMAZ"

Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili ifadelerine sert tepki gösterdi. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Benim bir tane yalanımı bulamayacağını bütün kamuoyu bilir. Gerekli cevabı basın toplantısında vereceğim" ifadelerini kullandı.

1907 TL'LİK DAVA

Uslu, Ali Koç'a 1907 TL tutarında tazminat davası açacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin kuruluş yılına gönderme yapan bu sembolik miktarın, yarın yapılacak açıklamayla kamuoyuna detaylı şekilde aktarılması bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Mahmut Uslu'nun "Bıraksın gitsin" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlasanız, yalan makinesini bozar" demişti. Bu sözlerin ardından iki isim arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

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