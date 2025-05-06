Haber Tarihi: 06 Mayıs 2025 17:38 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 17:38

Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı. SGK, müdürden balık toptancısına kadar yüzlerce meslek grubuna yıpranma kapsamında çalıştıklarına ispat zorunluluğu getirdi. Peki, Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri?

Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı
Abone Ol
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan genel yazıyla fiili hizmet süresi zammına tabi iş yerlerinden yapılan bildirimlerde bazı meslek kodlarına sınırlama getirilmişti.

SGK tarafından yürütülen çalışmayla birlikte listede yer alan 4/a'lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.

DAHA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YAPILIYORDU

Bu düzenlemeyle 4/a kapsamındaki çalışanların SGK'ya bildirimi yapılırken, sınırlama listesindeki meslek kodlarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında bildirilmesinin engellenmesi amaçlandı. Böylece, SGK'ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/a'lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek. SGK bu hakkın kötüye kullanımı konusunda köklü bir karar aldı ve kararı yürürlüğe koydu.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA GÖRE ÇALIŞANLAR İÇİN BİLDİRİM YAPILACAK

Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI BİLDİRİLMEYECEK MESLEK KODLARI

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

Bu gruplar içinde belediye başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Julian Alvarez'den Romero için transfer çağrısı! Atletico Madrid Julian Alvarez'den Romero için transfer çağrısı!
Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı Gündem Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı
Florian Wirtz'in tercihi Bayern Münih! Bayer Leverkusen Florian Wirtz'in tercihi Bayern Münih!
Cesc Fabregas, Mauro Icardi'yi istiyor! Galatasaray Cesc Fabregas, Mauro Icardi'yi istiyor!
Friedrich Merz kimdir? (Almanya'nın yeni başbakanı) Gündem Friedrich Merz kimdir? (Almanya'nın yeni başbakanı)
Trabzonspor'a yeni sponsor! Trabzonspor Trabzonspor'a yeni sponsor!
Zaniolo'ya 2 maç men cezası! Fiorentina Zaniolo'ya 2 maç men cezası!
İşte Serdal Adalı'nın listesi! Beşiktaş İşte Serdal Adalı'nın listesi!
Türkiye Kupası Finali Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak 2025? Gündem Türkiye Kupası Finali Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak 2025?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Zaniolo için İtalya'da yorum: "Fiorentina kariyerinin sonu!"
2
Galatasaray'dan tarihi hamle: Osimhen
3
İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!
4
Acun Ilıcalı: "Gerçekle ilgisi yok!"
5
Inter - Barcelona: Muhtemel 11'ler
6
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
7
Okan Buruk, bunu yapan ilk isim olacak

SON HABERLER