Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan genel yazıyla fiili hizmet süresi zammına tabi iş yerlerinden yapılan bildirimlerde bazı meslek kodlarına sınırlama getirilmişti.

SGK tarafından yürütülen çalışmayla birlikte listede yer alan 4/a'lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.

Bu düzenlemeyle 4/a kapsamındaki çalışanların SGK'ya bildirimi yapılırken, sınırlama listesindeki meslek kodlarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında bildirilmesinin engellenmesi amaçlandı. Böylece, SGK'ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/a'lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek. SGK bu hakkın kötüye kullanımı konusunda köklü bir karar aldı ve kararı yürürlüğe koydu.

Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.

Fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

Bu gruplar içinde belediye başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.