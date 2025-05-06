Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler hangileri? SGK açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan genel yazıyla fiili hizmet süresi zammına tabi iş yerlerinden yapılan bildirimlerde bazı meslek kodlarına sınırlama getirilmişti.
SGK tarafından yürütülen çalışmayla birlikte listede yer alan 4/a'lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.
DAHA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YAPILIYORDU
Bu düzenlemeyle 4/a kapsamındaki çalışanların SGK'ya bildirimi yapılırken, sınırlama listesindeki meslek kodlarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında bildirilmesinin engellenmesi amaçlandı. Böylece, SGK'ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/a'lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek. SGK bu hakkın kötüye kullanımı konusunda köklü bir karar aldı ve kararı yürürlüğe koydu.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA GÖRE ÇALIŞANLAR İÇİN BİLDİRİM YAPILACAK
Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?
Fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI BİLDİRİLMEYECEK MESLEK KODLARI
Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.
Bu gruplar içinde belediye başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.
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