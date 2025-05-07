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Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!

Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Sofyan Amrabat'ı, Rus ekibi Zenit istiyor.

calendar 07 Mayıs 2025 12:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!
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Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de takımdan gidecek oyuncular büyük ölçüde belli oldu.

Fiorentina'dan 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ZENİT İSTİYOR

Fransız basınına geknik direktör Jose Mourinho'nun son zamanlarda şans vermediği Sofyan Amrabat için Rus ekibi Zenit'in talip olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Faslı oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



 
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