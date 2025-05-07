Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de takımdan gidecek oyuncular büyük ölçüde belli oldu.
Fiorentina'dan 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ZENİT İSTİYOR
Fransız basınına geknik direktör Jose Mourinho'nun son zamanlarda şans vermediği Sofyan Amrabat için Rus ekibi Zenit'in talip olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Faslı oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Fiorentina'dan 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ZENİT İSTİYOR
Fransız basınına geknik direktör Jose Mourinho'nun son zamanlarda şans vermediği Sofyan Amrabat için Rus ekibi Zenit'in talip olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Faslı oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.