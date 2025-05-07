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Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda Victor Osimhen transferiyle ilgili konuştu.

calendar 07 Mayıs 2025 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda Victor Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZE HİÇBİR ZAMAN TEKLİF EDİLMEDİ"

Ali Koç, Victor Osimhen transferinin Fenerbahçe'ye önerildiği iddialarını yalanladı. "Osimhen özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi" dedi.

"GALATASARAY'A NASİP OLDU"

Koç, transfer sürecinin nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

"O gün New York'tan Londra'ya indim, sabaha karşıydı. Yoruldum, uyumuşum ve telefonuma küfürlü mesajlar yağıyor. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyatı artırdı. Rakam çok yüksek değildi ama Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye seçeneği kalmıştı. Galatasaray'a nasip oldu."

"OSIMHEN BAŞKA SEVİYE"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin mevcut forvet hattıyla ilgili de "Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Osimhen başka bir kategori, 40 yılda bir gelir böyle oyuncu." ifadelerini kullandı.

"HARCAMA LİMİTİNDE YER KALMAZ"

Başkan Koç, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine dair yorum yaparken, TFF harcama limitlerine dikkat çekti. Koç, "Victor Osimhen için 'Galatasaray'da kalacak mı?' diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz. Bir oyuncuyla biter!" dedi.

"ŞANS, GALATASARAY'A ÇIKTI"

Ali Koç ayrıca, "Osimhen konusunda şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi." sözlerini sarf etti.

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