Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması!

Ali Koç ayrıca, "Osimhen konusunda şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda Victor Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Ali Koç, Victor Osimhen transferinin Fenerbahçe'ye önerildiği iddialarını yalanladı." dedi."O gün New York'tan Londra'ya indim, sabaha karşıydı. Yoruldum, uyumuşum ve telefonuma küfürlü mesajlar yağıyor. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyatı artırdı. Rakam çok yüksek değildi ama Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye seçeneği kalmıştı. Galatasaray 'a nasip oldu."Ali Koç, Fenerbahçe'nin mevcut forvet hattıyla ilgili de" ifadelerini kullandı.Başkan Koç, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine dair yorum yaparken, TFF harcama limitlerine dikkat çekti. Koç,dedi.