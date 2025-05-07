FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? 2025

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı, faiz kararlarının alındığı en önemli platformdur. Mayıs 2025 dönemi için FED'in faiz kararının açıklanacağı toplantı, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Piyasalar, bu iki günlük toplantının ardından çıkacak karara odaklanmış durumda.

Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği FED faiz kararı, FOMC toplantısının sona ermesinin ardından duyurulacak. Mayıs 2025 FED faiz kararı, Türkiye saati ile 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22:00'da açıklanması bekleniyor. Bu açıklama ile birlikte FED'in politika faizinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı veya gelecekteki para politikasına dair sinyaller verilip verilmediği netlik kazanacak.

Mayıs 2025 FED faiz kararı öncesinde piyasalardaki genel beklenti, FED'in mevcut faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde yoğunlaşıyor. Son açıklanan ekonomik veriler ve FED yetkililerinin yaptığı değerlendirmeler, enflasyonla mücadele sürecinin devam ettiğini ancak ekonomik büyümede de yavaşlama işaretlerinin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, FED'in şimdilik mevcut politika faiz aralığı olan %4,25 - %4,50'yi koruması bekleniyor. Ancak, FED Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı basın toplantısında geleceğe yönelik vereceği sinyaller, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecektir.

FED'in faiz kararı, küresel finans piyasaları üzerinde anlık ve önemli etkilere yol açabilir. Eğer karar beklentiler doğrultusunda gelirse, piyasalarda sakin bir seyir izlenebilir. Ancak, FED'in sürpriz bir faiz artırımı veya indirimi yapması durumunda, döviz kurlarında (özellikle Dolar endeksi), altın fiyatlarında, hisse senedi piyasalarında ve gelişmekte olan ülke piyasalarında oynaklık artabilir. Türkiye gibi ekonomiler için ise FED'in kararları, döviz kuru ve borçlanma maliyetleri açısından kritik önem taşımaktadır.

Faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı da en az karar kadar önem taşıyor. Powell'ın enflasyon, büyüme ve gelecekteki para politikası adımlarına dair vereceği ipuçları, piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayacaktır. Yatırımcılar, Powell'ın "şahin" (sıkılaştırıcı politikadan yana) veya "güvercin" (gevşek politikadan yana) bir tutum sergileyip sergilemediğini anlamaya çalışacaklardır.