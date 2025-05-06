Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? | Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague Canlı İzle

EuroLeague Play-off serisinde 2-2'lik eşitliğin ardından Final Four bileti için son karşılaşma Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanında tarihi bir mücadele verecek. Bu zorlu karşılaşmayı kazanan takım, adını 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four'a yazdıracak ve yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, 6 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak. Bu kritik karşılaşma, temsilcimiz Anadolu Efes için "ya tamam ya devam" niteliği taşıyor.

Final Four'a kalacak son takımın belli olacağı Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, TSİ 21:45'te başlayacak. Basketbol tutkunları, bu önemli mücadeleyi Salı akşamı ekranları başında canlı olarak takip edebilecekler.

EuroLeague Play-off serisinin bu final niteliğindeki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, Türkiye'de basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak buluşacak. Bu platformlar üzerinden maçı şifreli olarak canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca bazı haber kaynakları, mücadelenin S Sport Plus üzerinden şifresiz olarak da yayınlanabileceğini belirtmektedir, bu bilginin teyidi için yayın saatinde ilgili platformları kontrol etmeniz önerilir.

Anadolu Efes, play-off serisinde inişli çıkışlı bir performans sergilese de, İstanbul'da oynanan dördüncü maçı kazanarak seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Şimdi ise deplasmanda Panathinaikos karşısında kazanarak Final Four'a adını yazdırmak istiyor. Temsilcimizin bu zorlu deplasmanda göstereceği performans, basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Ev sahibi Panathinaikos ise kendi sahasında Anadolu Efes'i mağlup ederek Final Four biletini kapmak istiyor. Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi, taraftarının da desteğiyle avantajı elinde bulunduruyor.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off serisinin beşinci maçında deplasmanda Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. 2-2'lik eşitlik bulunan seride, kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar haberimizde.Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.