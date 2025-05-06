Haber Tarihi: 06 Mayıs 2025 19:16 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 19:16

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? | Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague Canlı İzle

EuroLeague Play-off serisinin nefes kesen beşinci ve son maçı için basketbolseverlerin gözü Atina'ya çevrildi! Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki bu kritik karşılaşma, Final Four'a kalacak son takımı belirleyecek. Peki, bu dev mücadele Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Final Four yolundaki bu önemli karşılaşmanın tüm detayları...

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? | Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague Canlı İzle
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off serisinin beşinci maçında deplasmanda Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. 2-2'lik eşitlik bulunan seride, kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar haberimizde. 

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.

Panathinaikos - Anadolu Efes Final Four Maçı!

EuroLeague Play-off serisinde 2-2'lik eşitliğin ardından Final Four bileti için son karşılaşma Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanında tarihi bir mücadele verecek. Bu zorlu karşılaşmayı kazanan takım, adını 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four'a yazdıracak ve yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, 6 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak. Bu kritik karşılaşma, temsilcimiz Anadolu Efes için "ya tamam ya devam" niteliği taşıyor.

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Saat Kaçta Başlayacak?

Final Four'a kalacak son takımın belli olacağı Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, TSİ 21:45'te başlayacak. Basketbol tutkunları, bu önemli mücadeleyi Salı akşamı ekranları başında canlı olarak takip edebilecekler.

Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

EuroLeague Play-off serisinin bu final niteliğindeki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı, Türkiye'de basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak buluşacak. Bu platformlar üzerinden maçı şifreli olarak canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca bazı haber kaynakları, mücadelenin S Sport Plus üzerinden şifresiz olarak da yayınlanabileceğini belirtmektedir, bu bilginin teyidi için yayın saatinde ilgili platformları kontrol etmeniz önerilir.

Anadolu Efes'in Final Four Yolculuğu ve Kritik Mücadele

Anadolu Efes, play-off serisinde inişli çıkışlı bir performans sergilese de, İstanbul'da oynanan dördüncü maçı kazanarak seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Şimdi ise deplasmanda Panathinaikos karşısında kazanarak Final Four'a adını yazdırmak istiyor. Temsilcimizin bu zorlu deplasmanda göstereceği performans, basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Panathinaikos Cephesinde Son Durum

Ev sahibi Panathinaikos ise kendi sahasında Anadolu Efes'i mağlup ederek Final Four biletini kapmak istiyor. Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi, taraftarının da desteğiyle avantajı elinde bulunduruyor.
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