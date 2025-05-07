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Ali Koç'tan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp için olay sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlu alp hakkında konuştu.

calendar 07 Mayıs 2025 21:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp için olay sözler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve önümüzdeki günlerde aday olması beklenen Mahmut Uslu için açıklama yaptı.

"MAHMUT USLU YALAN MAKİNESİ BOZAR"

Mahmut Uslu'nun 'Bıraksın gitsin' sözlerinin hatırlatılması üzerine Ali Koç "Mahmut Uslu'yu yalan makine bağlasanız, yalan makinesini bozar" dedi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E OLAY SÖZLER

Hakan Bilal Kutlualp'in 3 Temmuz döneminde Aziz Yıldırım'ın kulüpten ayrılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyen Ali Koç "Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür ederim. Ortada seçim ortamı yokken adaylığını açıklamasına bir şey diyemeyiz, hakkıdır. Özgüveni ve cesareti, beni en çok, Fenerbahçe başkanlığına aday olma cesareti ve bunu kendisine layık görmesi etkiledi. 3 Temmuz'a dönelim. Bu adam Çırağan'da basın toplantısı yaptı, 'Aziz Yıldırım ve yönetimi, istifa etsin.' dedi ya. Biz istifa etsek ne olurdu? Bir tek bu adam aleyhte konuştu. Bununla yürüyenler, o gün cezaevinde olanlar. O zaman içeridekilere 'Verin Aziz Yıldırım'ı eve gidin' diyorlar. Bu adam aleyhte ifade vardı, bugün başkan olacağını söylüyor! Bir gün aday olursa, inşallah biri karşısına çıkar ve engeller!" açıklamasını yaptı.

"BENİM ZORUMA GİDİYOR"

Ali Koç ayrıca Hakan Bilal Kutlualp ile ilgili "3 Temmuz'da birlik olmasak, bu kulüp yoktu! Benim gücüme gidiyor, 25 yaşında çocuklar bunu bilmez! Birinin peşine takılıyorsanız, tanıyın diye söylüyorum." dedi.

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