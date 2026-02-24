Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Anadolu temsilcisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '' Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.



YENİ HOCA YOLDA



Kayserispor'un anlaşmaya vardığı iddia edilen Erling Moe, kulüple görüşmek üzere şehre hareket ettiğini açıkladı.