Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

24 Şubat 2026 21:45
Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Anadolu temsilcisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

YENİ HOCA YOLDA

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı iddia edilen Erling Moe, kulüple görüşmek üzere şehre hareket ettiğini açıkladı.
