Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 11:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 11:56

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 mayıs celbi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi: Askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ilan edildi. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. İşte, 2025 Mayıs celbi Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 mayıs celbi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranında adayların hizmet şekli, kuvvet, eğitim birliği, sınıfı, celp ve sevk dönemi tarihleri yer alacak. MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." denildi.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

2025 MAYIS ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 8 Mayıs 2025

Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025

SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini 1'inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3'üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

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