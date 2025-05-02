Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'ye, İspanya'dan iyi haber geldi.
Sarı-Lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.
4 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI HAKKI DA VAR
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.
24 MİLYON EUROYA GİTTİ
Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de çıktığı 37 maçta 1388 dakika süre aldı. 4 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcu, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç futbolcu Real formasıyla 2 sezonda toplam 50 resmi maça çıkarken 10 gol, 8 asist kaydetti. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.
Sarı-Lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.
4 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI HAKKI DA VAR
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.
24 MİLYON EUROYA GİTTİ
Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de çıktığı 37 maçta 1388 dakika süre aldı. 4 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcu, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç futbolcu Real formasıyla 2 sezonda toplam 50 resmi maça çıkarken 10 gol, 8 asist kaydetti. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.