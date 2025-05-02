Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'e bonus gelir kazandırdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı hakkı da bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
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02 Mayıs 2025 20:39
Transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'ye, İspanya'dan iyi haber geldi.

Sarı-Lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.

4 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI HAKKI DA VAR

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.

24 MİLYON EUROYA GİTTİ

Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de  çıktığı 37 maçta 1388 dakika süre aldı. 4 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcu, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç futbolcu Real formasıyla 2 sezonda  toplam 50 resmi maça çıkarken 10 gol, 8 asist kaydetti. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro. 

 
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