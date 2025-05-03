Dünyanın en kısa deplasmanı: 46 yıl sonra geri döndüler

Fransa'da Paris FC, 46 yıl aranın ardından Ligue 1'e geri döndü. Milyar dolarlık başkan Bernard Arnault, kulübü en büyük rakipleri PSG gibi Avrupa'nın zirvesine taşımayı hedefliyor. İlk icraatleri ise PSG stadının hemen yanına taşınmak oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Dünyanın en kısa deplasmanı: 46 yıl sonra geri döndüler
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03 Mayıs 2025 12:58
Fransa'nın başkentinde futbol sahnesi yeniden şekilleniyor.

Paris FC, tam 46 yıl sonra yeniden Ligue 1'e yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Paris ekibi, Martigues ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, Metz'in Rodez karşısında puan kaybetmesiyle (3-3) Ligue 1'e çıktı.

Bu büyük dönüş sadece kulübün değil, şehrin futbol ikliminin de değişeceğine işaret ediyor.

Uzun süredir beklenen bir diğer karşılaşma da artık gün sayıyor.

35 YIL SONRA PARIS DERBİSİ

Paris FC ile Paris Saint-Germain, 35 yıl aradan sonra ilk kez en üst seviyede bir derbide karşı karşıya gelecek.

Başkentteki bu randevu, futbolseverler için nostaljik olduğu kadar heyecan verici de olacak.

Ancak bu hikâyeyi daha da çarpıcı kılan bir gelişme var.

Kısa süre önce, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bernard Arnault, Paris FC'yi satın aldı.

Yeni yönetim, kulübü PSG gibi Avrupa'nın zirvesine taşıma hedefiyle yola çıkmış durumda.

PARC DES PRINCES'İN YANINA TAŞINIYORLAR

Bu hedef doğrultusunda ilk adım da atıldı.

Paris FC, Charlety Stadyumu'ndan taşınarak, PSG'nin mabedi Parc des Princes'in hemen yanı başında yer alan Stade Jean-Bouin'e geçiyor.

Yeni stadyum seçimi, rekabeti yalnızca sahada değil, şehir düzeyinde de yoğunlaştırıyor.

İki takımın stadının arasında mesafe yalnızca 193 metre...

Paris artık sadece bir futbol şehri değil, iki büyük kulübün gölgesinde yaşanacak bir rekabetin de sahnesi olacak. (Nefes)

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