Mert Hakan'ın dövme sıkıntısı!

Uzun süredir hastanede tedavi gören Mert Hakan Yandaş'ın bacağına yaptırdığı dövmeden dolayı vücudunun enfeksiyon kaptığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan'ın dövme sıkıntısı!
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03 Mayıs 2025 13:02
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak edilirken, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Yandaş'ın bacağına yaptırdığı dövmeden dolayı uzun süre hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

CİDDİ DERECEDE ENFEKSİYON KAPTI

30 yaşındaki futbolcunun bu sebepten dolayı vücudunun ciddi derece enfeksiyon kaptığı belirtildi. Doktorların Mert Hakan'ın dönüşü için net bir tarih veremediği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta süre alan tecrübeli orta saha, 1 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

MERT HAKAN'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün konuya dair sosyal medyadan açıklama yapan Mert Hakan, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi ailem ve yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" ifadelerini kullanmıştı. [Odatv]



 
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