Napoli, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu.



Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.



Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)



Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)



Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.



Lecce ise 27 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.