Napoli, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!
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03 Mayıs 2025 21:06
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu.

Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)

Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)

Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.

Lecce ise 27 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
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