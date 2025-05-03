Napoli, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu.
Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)
Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)
Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.
Lecce ise 27 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)
Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)
Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.
Lecce ise 27 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.